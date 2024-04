Serie B, manita del Como e tre pareggi: i risultati delle 14:00

Hanno giocato quattro partite alle ore 14:00 di Serie B: tre sono terminate in parità, il Como invece ha vinto in scioltezza

Finiscono le partite delle 14:00 in Serie B, arrivata con oggi alla 34esima giornata di campionato. Ad Ascoli pareggio tra i bianconeri e il Modena con i padroni di casa che hanno sbagliato un rigore nel primo tempo.

Stesso punteggio tra Brescia e Ternana mentre Bari e Pisa si sono sempre divise la posta in palio, ma con una rete a testa: apre Calabresi al 3′, pareggia Puscas all’ora di gioco su rigore. L’unica vittoria è quella del Como in casa della FeralpiSalò per 5-2 grazie a Cutrone (doppietta), Barba, Strefezza e Braunoder.