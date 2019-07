Serie B, Palermo: presentato ricorso contro la mancata iscrizione 

Nella giornata di oggi, il Palermo ha presentato un ricorso contro la mancata iscrizione al campionato di Serie B

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito dei rosanero, il Palermo ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la mancata iscrizione al campionato di Serie B.

Il Palermo chiede di «annullare i provvedimenti impugnati, adottando ogni provvedimento conseguente, utile a salvaguardare al meglio gli interessi e i diritti della ricorrente, ed in particolare il diritto alla vita della U.S. Città di Palermo S.p.A., costituito dall’ottenimento della Licenza per poter iscriversi al Campionato di Serie B».