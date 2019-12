Serie C, Ghirelli: «Lo sciopero ha interrotto un’emozione»

Il presidente della Lega Serie C, Francesco Ghirelli, parla dello sciopero attuato nell’ultimo turno di campionato: le sue parole

Francesco Ghirelli chiarisce a Tuttosport la sua posizione relativa allo sciopero indetto insieme ai club di Serie C nello scorso turno di campionato.

GHIRELLI – «E’ stata una grande tristezza, abbiamo interrotto un’emozione. Non c’è cosa più negativa. Noi siamo quelli che dobbiamo far rotolare il pallone sul prato verde. Ho pensato in particolare alle ragazze e ai ragazzi che tornano a casa dalle vacanze natalizie e potevano assistere alle partite. Noi siamo i club che formano i giovani e non chi acquista Ronaldo. I nostri presidenti ci rimettono di tasca propria dai 2 ai 4 milioni di euro all’anno».