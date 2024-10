Shakhtar Donetsk-Atalanta: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla Veltins Arena la sfida di Champions League Shakhtar Donetsk-Atalanta: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla Veltins Arena di Gelsenkirchen si giocherà la gara valevole per la 2ª giornata dei gironi di Champions League tra Shakhtar Donetsk-Atalanta. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Shakhtar Donetsk (4-3-3) – Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Azarovi; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Pedrinho, Sikan, Kevin. All.: Pusic.

Atalanta (3-4-1-2) – Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All.: Gasperini.

Orario e dove vederla in tv

Shakhtar Donetsk-Atalanta si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 2 ottobre per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.