Shakhtar Donetsk, Castro: «Sarà difficile per noi ma anche per l’Inter»

Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter

Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter in Europa League.

STATO D’ANIMO – «Sono tranquillo, ci siamo preparati per superare questa semifinale. Sappiamo che sarà difficile ma credo che anche per l’Inter sarà altrettanto difficile. Siamo molto seri nel preparare la partita, come lo siamo sempre stati. Conte ha un modo di preparare la partita eccezionale, specie nel modo di passare dalla difesa all’attacco. La tranquillità, comunque, è nel nostro Dna, per questo arriviamo a questa partita così. È la sicurezza, la consapevolezza in noi stessi ad essere componente fondamentale della nostra squadra. Dobbiamo dimostrarlo sul campo, ma sono sicuro che faremo del nostro meglio».

DIFFERENZA NEI DETTAGLI – «Sì è vero, ma è una cosa che riguarda non solo noi due: tutte le squadre non si discostano dal loro Dna di gioco. Ogni tecnico di calcio capisce il tipo di gioco che una squadra propone. Poi ognuno cerca di sorprendere l’avversario con determinate dinamiche, anche se penso che sia impossibile ormai. Io penso che comunque si possa fare qualcosa di diverso nella creatività o nel modo di bloccare le ripartenze. Però ci siamo studiati a vicenda, lei ha ragione».