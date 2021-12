Conferenza stampa Shevchenko: «Senza i migliori facciamo fatica»

Le parole in conferenza stampa di Andriy Shevchenko dopo la sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus

Andriy Shevchenko, del Genoa, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa dalla sua squadra contro la Juventus. Le sue parole:

PARTITA – «Nella nostra situazione adesso cerchiamo di compattarci in campo, meglio il secondo tempo del primo. Cerchiamo di attaccare ma abbiamo avuto poco coraggio; la Juve è una grande squadra e senza i nostri migliori giocatori facciamo fatica».

MERCATO – «Lavoro con i giocatori che ho, poi la società per gennaio ha dei piani e comunicheranno che giocatori stiamo cercando».

CAMBIASO – «Cambiaso è un giocatore molto giovane con tanta qualità. La prestazione della squadra non lo aiuta ad esprimersi al meglio. Oggi ha cercato di portare avanti il piano gara, ha difeso bene e ha fatto inserimenti. Non posso giudicare la sua prestazione perché la squadra non ha fatto una grande prestazione».

DERBY – «Penso che il derby vada oltre la classifica, sarà importante recuperare i giocatori. Domani ci sarà l’allenamento, criscito e destro faranno gli esami e valuteremo la loro condizione per sperare di recuperarli nel derby».

