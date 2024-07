Silvestri Cagliari: c’è la CONCORRENZA di un’altra squadra per il portiere dei friulani

Prosegue l’interesse del Cagliari per Marco Silvestri, portiere in scadenza dell’Udinese, ma su di lui c’è la concorrenza di un altro club

Il Cagliari ha messo gli occhi su Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, il cui contratto è in scadenza. Il club rossoblù è fortemente interessato all’estremo difensore. La trattativa per portare l’estremo difensore in Sardegna potrebbe però non essere semplice, in quanto sarà necessario trovare un accordo sull’indennizzo da versare al club friulano.

Non mancano le concorrenti per il portiere: anche il Genoa ha manifestato interesse per il portiere. Lo riporta Alfredo Pedullà. Silvestri è reduce da 18 partite disputate con la maglia bianconera fra Serie A e Coppa Italia, tutte da titolare: 29 gol subiti e 4 clean sheet per il portiere classe 1991.