Simeone chiaro: «La squadra sta facendo bene, ma occhio al Barcellona. Su Yamal penso questo»

Le parole di Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid in conferenza stampa sulla partita contro il Barcellona. Ecco le dichiarazioni

LE PAROLE – «La squadra sta lavorando bene, cerca di fare male all’avversario e ci proverà anche contro una squadra che sta facendo molto bene come il Barcellona che ha tanti tanti giovani in mezzo al campo e davanti ha quel Raphinha che è uno dei migliori del campionato. Ma noi abbiamo i nostri punti di forza, sarà una partita divertente. Yamal? È chiaro che è un giocatore straordinari, non c’è nessuno con quelle caratteristiche, ma il Barcellona ha giocatori come Ferran, Olmo e Pedri che, con altre caratteristiche, non lo faranno rimpiangere».