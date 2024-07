Simeone Lazio, LOTITO ACCELERA: pronta QUESTA OFFERTA per convincere il Napoli, le ultime sulla trattativa

Il calciomercato della Lazio non si ferma mai. La dirigenza, vista la partenza di Immobile, è ancora alla ricerca di un attaccante di livello. Il prescelto, come raccontato in questi giorni, sembra essere Simeone.

Il Napoli, per far partire l’attaccante, chiede 15 milioni di euro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport Lotito ha intenzione di inviare un’offerta per l’argentino leggermente inferiore. I partenopei, comunque, hanno già aperto alla formula di pagamento dilazionato proposta dalla Lazio.