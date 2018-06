Sirigu vuole il Napoli, ma la richiesta del Torino è alta

Il Napoli vuole Sirigu: il portiere spinge per la cessione in azzurro, ma la richiesta del Torino è ritenuta molto alta da De Laurentiis

Dopo l’addio di Pepe Reina che vestirà la maglia del Milan, il Napoli è ancora alla ricerca di un sostituto. Tra nomi sondati dal club di Aurelio De Laurentiis c’è anche quello di Salvatore Sirigu, estremo difensore in forza al Torino. L’ex Paris Saint Germain, stando a quanto riferito da Rai Sport, starebbe spingendo per il passaggio in azzurro, ma al momento le richieste di Cairo sarebbero ritenute troppo alte dal Napoli: si parla, infatti, di una cifra superiore ai 10 milioni di euro.

I campani starebbero valutando anche l’opzione Lunin, portiere 19enne dello Zorja e della nazionale ucraina. Sul giocatore però ci sarebbe una forte concorrenza soprattutto da parte del Real Madrid inseritosi nelle ultime ore.