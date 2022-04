Siviglia, Gomez: «Indossare questa maglia è come mettere quella di Maradona»

Il Papu Gomez ha parlato del significato che ha per lui l’indossare la maglia del Siviglia, ex squadra del suo idolo Maradona

Il Papu Gomez, in una intervista ai canali ufficiali del Siviglia, ha spiegato cosa significhi per lui indossare la maglia del club spagnolo.

MARADONA – «Per me mettere la maglia del Siviglia è mettere la maglia di Maradona. Quando si viaggia o si sale in aereo chiedo cose a Juan (Martagón, delegato della prima squadra che ha giocato con Maradona, ndr.), quindi che mi raccontano aneddoti su Diego. Per me indossare la maglia del Siviglia è come indossare quella di Maradona. Mi sento lo stesso in nazionale».