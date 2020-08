Siviglia, la dedica di Jesus Navas: «Vittoria per la gente e per i ragazzi che non ci sono più»

Il capitano del Siviglia ha parlato subito dopo il fischio finale della partita contro l’Inter

È il Siviglia ad alzare l’Europa League. E a farlo sarà il capitano storico Jesus Navas. Al termine della finale contro l’Inter, lo spagnolo ha dedicato la vittoria alla gente di Siviglia e a chi non c’è più.

«Questo gruppo se lo merita, abbiamo lottato tutto l’anno. Abbiamo vissuto una situazione difficile, cercando di superarla giorno dopo giorno. Tutta la tifoseria lo merita. Alzarò la coppa come capitano del mio Siviglia per tutta la gente, per ragazzi come Reyes e per tutti quelli che non ci sono più».