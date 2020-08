Siviglia, Lopetegui: «Vittoria meritata, dimostrata la nostra forza»

Julen Lopetegui ha parlato dopo la vittoria dell’Europa League contro l’Inter

Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato al termine della finale di Europa League vinta contro l’Inter 3-2.

«Abbiamo parlato di resistere e di crederci. Siamo andati avanti nelle difficoltà, le abbiamo superate. Abbiamo dimostrato la nostra forza e meritato di vincere. Sono felice per i tifosi del Siviglia e per chi lavora in questo club. In questo momento di pandemia invito i tifosi di non scendere in strada questa vittoria. Festeggino in casa».