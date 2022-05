Skorupski: «Sto aspettando Mihajlovic, non mi ringrazia mai ma…». Le parole del portiere del Bologna dopo la Roma

Nel postpartita di Roma-Bologna ha parlato il Łukasz Skorupski, portiere degli ospiti.

«Visita a Mihajlovic? Ho vissuto una situazione simile in famiglia, spero esca presto e torni con noi. Sicuramente è contento, abbiamo fatto un buon punto in un campo difficile, sarà contento. Se mi ringrazia per le parate? Non lo fa mai, però lo fa con lo sguardo».