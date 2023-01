Skriniar al PSG già ora? No dell’Inter all’ultima offerta: la nuova richiesta

Milan Skriniar può andare al PSG già ora? Secco no dell’Inter all’ultima offerta del club parigino: la nuova richiesta

Come riferito da L’Equipe, il PSG sta lavorando per portare Milan Skriniar in Francia già in occasione di questo mercato invernale.

L’accordo tra lo slovacco e i francesi è ormai stato raggiunto, ma l’Inter ha per ora rifiutato l’offerta da 10 milioni dei parigini. La nuova richiesta? Almeno 15 milioni per lasciar andare subito il giocatore.