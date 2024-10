Skriniar Juve, si spinge per l’acquisto del difensore ex Inter. La situazione

Skriniar Juve, il difensore è pronto a lasciare il PSG per approdare alla corte dei bianconeri. Thiago Motta in attesa: le ultime novità

C’è anche Milan Skriniar è la priorità del calciomercato Juve. Bianconeri in cerca di un difensore di livello che possa prendere il posto di Gleison Bremer, che sarà costretto a saltare praticamente tutta la stagione dopo l’infortunio al crociato.

L’ex Inter è più di un’idea, specialmente se il PSG, proprietario del suo cartellino, dovesse aprire alla cessione in prestito. Non è ovviamente l’unico nome in lista, ma non è un’ipotesi da scartare.