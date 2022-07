Skriniar PSG, guerra di nervi: l’Inter non indietreggia e i parigini non avanzano

Calciomercato Inter: il PSG vuole Skriniar, ma la trattativa si sarebbe trasformata in una guerra di nervi. La situazione

La trattativa tra Inter e PSG per Skriniar si è trasformata, come riportato da La Gazzetta dello Sport, in una guerra di nervi tesissima, coi parigini fermi alla loro proposta di 60 milioni e l’Inter fermissima nella richiesta di 70. Negli ultimi giorni solo silenzio e un po’ di apprensione, ma la novità è che a inizio settimana, probabilmente martedì, è previsto un contatto tra gli uomini mercato interisti, l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio, e Campos, il nuovo “responsabile dell’organizzazione” parigino, l’uomo scelto dai qatarioti per dare un’immagine meno spendacciona del club.

Non a caso l’accordo è laborioso, va trovato a fuoco lento: servirà un avvicinamento reciproco, ma ci sono segnali che questo avvenga dopo l’atteso nuovo incontro. L’uscita è decisiva per trattare poi con il giusto cash Bremer.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24