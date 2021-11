Solskjaer: «In un club come il Manchester è normale che qualcuno vada in panchina»

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atalanta

PANCHINA – «Quando in un club come il Manchester United sono tutti pronti, a disposizione, qualcuno deve andare in panchina. I giocatori devono allenarsi bene, però si devono motivare loro stessi. Succede sempre in un club come lo United che ci siano dei periodi dove non giochi, poi fai vedere il tuo carattere. Sono contento dell’atteggiamento. Stamattina c’era qualche piccolo accaccio, ma non troppo grave».

TURNOVER – «Siamo in una posizione decente, ma bisogna vincere anche fuori casa per passare alla fase successiva. Per ora concentriamoci, poi vedremo dopo la partita di domani. Sarà molto difficile, anche l’altra volta potevano andare sul 3-1 e De Gea ha fatto due parate eccezionali e abbiamo ribaltato tutto. Ci stiamo riprendendo, abbiamo poco tempo a disposizione, vediamo un po’ chi voglio schierare per domani sera».

DIFESA A TRE – «Non posso svelare il piano di gioco, abbiamo una squadra che ci permette di giocare in vari modi. A prescindere dalla tattica e dal sistema, quel che conta sono i giocatori, come vanno in campo. Abbiamo visto la qualità ed è più importante».

SVOLTA TOTTENHAM – «Conta sempre la prossima partita, dobbiamo essere più regolari e continui. Non basta un unico risultato, dobbiamo continuare a concentrarci su cosa abbiamo fatto bene. È un percorso spietato, giochiamo ogni tre giorni».

CRISTIANO RONALDO – «Poco importa la partita che gioca Cristiano, oppure Bruno. Hanno mentalità vincente, sono sempre molto motivati, sono arrivati al più alto livello. Non devono dimostrare niente a nessuno».