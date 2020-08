Solskjaer: «Non siamo distrutti, ma quasi…» – VIDEO

Ole Gunnar Solskjaer ha commentato in conferenza stampa l’eliminazione del Manchester United dall’Europa League

«È una grossa delusione. Non dico che siamo distrutti ma è dura da accettare perchè abbiamo giocato in modo fantastico a tratti. Abbiamo avuto un sacco di occasioni ma non abbiamo trovato il gol che secondo me avremmo meritato. In diversi momenti della partita penso che siamo stati davvero eccellenti».