Solskjær: «United meglio, Siviglia salvato dal portiere» – VIDEO

L’allenatore del Manchester United ha commentato la sconfitta in semifinale di Europa League contro il Siviglia

Al termine della semifinale di Europa League contro il Siviglia, l’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha commentato così la sconfitta.

«Penso che oggi abbiamo dominato per lunghi tratti, sia nel primo che nel secondo tempo. Specialmente all’inizio di ogni tempo. Abbiamo avuto occasioni, ma non siamo riusciti a segnare. È un problema, ma non posso rimproverare i ragazzi. Il portiere del Siviglia ha fatto una grande prestazione».