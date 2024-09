Sorrentino su Provedel: «La sua situazione è molto simile a QUEL PORTIERE. Ecco perché»

Stefano Sorrentino sicuro sulla situazione di Ivan Provedel: le dichiarazioni dell’ex portiere sull’estremo difensore della Lazio

A Radio Laziale, Stefano Sorrentino ha così parlato del portiere della Lazio Ivan Provedel, al centro di numerose critiche nell’ultimo periodo.

LE PAROLE – «La situazione di Provedel, se vogliamo, è simile a quella di Meret, che viene spesso attaccato e massacrato a Napoli. Sono contento che in Serie A puntiamo sempre di più sui portieri italiani, contando anche che abbiamo Donnarumma e Vicario all’estero. Ma senza dubbio lui è tra i tre portieri italiani più forti nel campionato, l’ha dimostrato l’anno scorso e non solo per il gol, anche perché l’ho invidiato tantissimo. Gli altri due sono Carnesecchi e Meret, ma mi piace anche Gollini al Genoa. Tra gli stranieri ha fatto benissimo Okoye dell’Udinese e mi stuzzica Suzuki del Parma».