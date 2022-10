Sorteggi Euro 2024: Italia in prima fascia. Ecco i possibili rischi

Sorteggi Euro 2024: Italia in prima fascia per i raggruppamenti. Ecco i possibili rischi per gli azzurri

Domenica alle ore 12.00, in quel di Francoforte, si svolgeranno i sorteggi per i gironi di qualificazione di Euro 2024, che avrà luogo in Germania. 53 Nazionali suddivise in sette gironi da cinque squadre e tre gironi da sei.

L’Italia sarà inserita in un gruppo da cinque squadre per poter partecipare alla Final Four della Nations League, che avranno luogo il prossimo giugno. Esclusi accoppiamenti Armenia/Azerbaijan, Bielorussia/Ucraina, Gibilterra/Spagna, Kosovo/Bosnia e Kosovo/Serbia. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno direttamente per la fase finale, mentre i tre poscti vacanti verranno assegnati nel marzo 2024 tramite semifinali e finali di play off. Ad accedere agli spareggi saranno le vincitrici dei gironi di Nations League (dalla Lega A alla Lega C), a meno che essa non si siano già qualificate per la fase finale del torneo direttamente dalla fase a gironi. Ma quali sono le fasce? Vediamole nel dettaglio.

FASCIA 1: Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria, Svizzera, Polonia, Paesi Bassi, Croazia, Spagna, Italia.

FASCIA 2: Francia, Austria, Repubblica Ceca, Inghilterra, Galles, Israele, Bosnia, Serbia, Scozia, Finlandia.

FASCIA 3: Ucraina, Islanda, Norvegia, Slovenia, Repubblica d’Irlanda, Albania, Montenegro, Romania, Svezia, Armenia.

FASCIA 4: Georgia, Grecia, Turchia, Kazakistan, Lussemburgo, Azerbaijan, Kosovo, Bulgaria, Isole Faroe, Macedonia del Nord.

FASCIA 5: Slovacchia, Irlanda del Nord, Cipro, Bielorussia, Lituania, Gibilterra, Estonia, Lettonia, Moldavia, Malta

FASCIA 6: Andorra, San Marino, Liechtenstein.