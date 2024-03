Sorteggi Conference League, gli accoppiamenti dei quarti – LIVE

Conference League, il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale della competizione con la Fiorentina tra le protagoniste

A Nyon il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale della Conference League. Tra le squadre è presente anche la Fiorentina come unica formazione italiana nella competizione. I Viola hanno superato il Maccabi Haifa negli ottavi. Ecco dunque come verranno composte le varie sfide.

Le squadre qualificate

Aston Villa (ENG)

Bruges (BEL)

Fenerbahce (TUR)

FIORENTINA (ITA)

Lille (FRA)

Olympiacos (GRE)

PAOK Salonicco (GRE)

Viktoria Plzen (CZE)

Gli accoppiamenti dei quarti di finale

Di seguito tutti gli accoppiamenti relativi ai quarti di finale con i match in programma l’11 aprile e il 18 aprile: