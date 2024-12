Sorteggio Mondiale per Club 2025 LIVE: parte subito la cerimonia Aggiornamenti in DIRETTA - Calcio News 24

Sorteggio Mondiale per Club 2025: ecco il tabellone completo della competizione. Gli aggiornamenti in diretta sulla cerimonia della FIFA

Occhi puntati negli Stati Uniti, dove alle 19.00 italiane (le 13.00 locali) andrà in scena a Miami il sorteggio del Mondiale per Club 2025.

Sorteggio Mondiale per Club 2025 LIVE: gli aggiornamenti

GRUPPO A – Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al Ahly (EGY), Inter Miami (USA)

GRUPPO B – PSG (FRA), Atletico Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders (USA)

GRUPPO C – Bayern Monaco (GER), Benfica (POR), Boca Juniors (ARG), Auckland City (NZL)

GRUPPO D – Flamengo (BRA), Chelsea (ENG), Leon (MEX), Espérance Tunisi (TUN)

GRUPPO E – River Plate (ARG), Inter (ITA), Monterrey (MEX), Urawa Red Diamonds (JPN)

GRUPPO F – Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (GER), Ulsan (KOR), Mamelodi Sundowns (RSA)

GRUPPO G – Manchester City (ENG), Juventus (ITA), Wydad (MAR)

GRUPPO H – Real Madrid (ESP), Salisburgo (AUT), Al Hilal (KSA)

Ore 19.34 – Vengono presentate le squadre presenti nelle varie fasce.

Ore 19.30 – Sta per cominciare il sorteggio.

Ore 19.21 – Una chiave apre simbolicamente le porte della competizione.

Ore 19.18 – Sale sul palco Ronaldo il Fenomeno, che insieme a Gianni Infantino fa scoprire a tutti il trofeo del Mondiale per Club.

Ore 19.15 – Via al countdown, sta per iniziare il vero e proprio sorteggio.

Ore 19.11 – Viene trasmesso un video-messaggio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ha affermato che vorrà prendere parte a qualche tappa della competizione e ha ringraziato Infantino per la creazione del torneo.

Ore 19.09 – Sale sul palco il presidente FIFA, Gianni Infantino, che spiega cosa c’è dietro la nascita del Mondiale per Club.

Ore 19.00 – Inizia la cerimonia a Miami.

Sorteggio Mondiale per Club 2025: le qualificate e le fasce per la cerimonia

Sorteggio Mondiale per Club 2025: il format della competizione

Una fase a gironi composta da 8 gruppi da quattro squadre

Le prime due classificate di ogni gruppo al termine della fase a gironi accedono agli ottavi di finale

Dagli ottavi in poi ci saranno partite uniche nella fase ad eliminazione diretta

Non ci sarà la finale per il terzo posto

Sorteggio Mondiale per Club 2025: il regolamento ufficiale

I club qualificati per la prima Coppa del Mondo per Club a 32 squadre sono stati assegnati a quattro fasce da otto squadre ciascuna, con le rispettive classifiche delle confederazioni utilizzate come parte del processo di qualificazione per la competizione applicate per determinare la posizione di ogni club all’interno della propria confederazione e assegnarle di conseguenza a una fascia.

La fascia 1 è composta dalle quattro squadre più quotate dall’Europa insieme alle quattro squadre più quotate dal Sud America, mentre la fascia 2 è composta dalle restanti otto squadre dall’Europa. La fascia 3 è composta dalle due squadre più quotate rispettivamente dall’Asia, dall’Africa e dalla regione del Nord, Centro America e Caraibi, insieme ai due club rimanenti del Sud America, mentre la fascia 4 è composta dalle due squadre rimanenti rispettivamente dall’Asia, dall’Africa e dalla regione del Nord, Centro America e Caraibi, insieme al rappresentante dell’Oceania e alla squadra che rappresenta il paese ospitante, l’Inter Miami CF.

Saranno implementati diversi vincoli durante il sorteggio, tra cui il principio generale che nessun girone può presentare più di una squadra della stessa confederazione. Ciò si applica a tutte le confederazioni, eccetto la UEFA (Europa), che sarà rappresentata da 12 club al torneo. Pertanto, quattro degli otto gironi presenteranno due club europei.

Per l’assegnazione dei rispettivi gironi alle squadre della fascia 1 verrà applicato il principio di assegnazione a coppie basato sulla classifica della confederazione.

Altri vincoli imporranno che i club della stessa associazione membro non possano essere raggruppati insieme e tutti i club della fascia 1 saranno assegnati alla prima posizione del gruppo in cui sono stati sorteggiati.

Inoltre, per motivi di programmazione, entrambi i club degli USA, Inter Miami CF e Seattle Sounders FC, saranno automaticamente assegnati alla quarta posizione nei gruppi A e B rispettivamente. L’Inter Miami CF giocherà la partita di apertura del torneo all’Hard Rock Stadium di Miami, mentre i Sounders apriranno la loro campagna al Lumen Field di Seattle, subito dopo.

Date Mondiale per Club 2025: quando si giocherà la competizione

Il torneo si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti.

Stadi Mondiale per Club 2025: dove si giocheranno le partite

12 stadi in totale ospiteranno le 63 partite della Coppa del Mondo per club FIFA 2025 negli Stati Uniti. La finale sarà giocata al MetLife Stadium, New York New Jersey.

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA

TQL Stadium – Cincinnati, OH

Bank of America Stadium – Charlotte, NC

Rose Bowl Stadium – Los Angeles, CA

Hard Rock Stadium – Miami, FL

GEODIS Park – Nashville, TN

MetLife Stadium – New Jersey

Camping World Stadium – Orlando, FL

Inter&Co Stadium – Orlando, FL

Lincoln Financial Field – Philadelphia, PA

Lumen Field – Seattle, WA

Audi Field – Washington, D.C.