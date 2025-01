Soulé Genoa, trattativa possibile? L’indiscrezione di quel giornalista potrebbe stravolgere il mercato dei rossoblu

Soulé Genoa, per l’attaccante della Roma arriva l’indiscrezione per quella che potrebbe essere la trattativa di gennaio. Acquisto assai possibile?

Gessi Adamoli, giornalista di Telenord.it, ha voluto parlare di quella che potrebbe essere la trattativa Soulé Genoa.

LE PAROLE – «Il Genoa è assolutamente a caccia, disperatamente, di un giocatore di qualità, che consenta di alzare il tasso tecnico di un centrocampo basato sulla quantità. Soulé sarebbe un giocatore straordinario per il Genoa, ma credo però che abbia costi di cartellino e di ingaggio difficilmente sopportabili per le casse rossoblù, anche inserendo in un eventuale scambio De Winter. Non credo che il difensore possa andare a coprire interamente il costo di Soulé. Il Genoa sacrificerebbe molto volentieri De Winter per arrivare a Soulé, ma non credo che sia una trattativa praticabile»