Soulé Juve, FISSATO IL PREZZO per la cessione dell’argentino: ecco l’offerta dalla PREMIER LEAGUE

Matias Soulé potrebbe lasciare la Juve: i bianconeri fissano il prezzo e aspettano un’offerta dalla Premier League

Come svelato da Tuttosport, Matias Soulé rimane uno dei nomi in uscita dalla Juve, a patto che qualcuno riesca a portare i 35 milioni di euro richiesti dai bianconeri. In caso contrario, con buona pace anche di Thiago Motta, l’argentino rimarrà in rosa per la prossima stagione.

Offerte che sul piatto, fin qui, non hanno messo né Roma né Leicester, ma secondo il quotidiano nel giro di massimo 48 ore quei soldi potrebbero arrivare dal West Ham. A quel punto gli altri due club in corsa dovrebbero pareggiare l’offerta. In ogni caso tutto lascia pensare che i prossimi saranno i giorni decisivi.

