Soulé Juve, nuovo atto di stima di Thiago Motta: la richiesta a Giuntoli

Nuovo atto di stima di Thiago Motta, nuovo tecnico della Juve, per Soulé: ecco la richiesta fatta a Cristiano Giuntoli

Come spiega la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, Thiago Motta ha tanta stima di Matias Soulé e vorrebbe trattenerlo in rosa o quantomeno avere la possibilità di valutarlo da vicino in ritiro.

Il tecnico ha chiesto questo al DT Cristiano Giuntoli, consapevole però che l’ex Frosinone è uno dei giocatori con più mercato in casa Juve. Qualora dovesse essere sacrificato, però, da Torino contano di incassare almeno 40 milioni di euro.

