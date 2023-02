Spagna De La Fuente: «Difficile sostituire Busquets, su Fati…»

Luis De La Fuente, CT della Spagna, sul futuro della nazionale iberica in vista delle prossime convocazioni

Luis De La Fuente, CT della Spagna, ha parlato a Mundo Deportivo.

PAROLE – «Se sarà difficile sostituire Busquets? Ovviamente. Quando il tempo passerà, ricorderemo lui e altri grandi calciatori. È un grande giocatore ed è ancora ai massimi livelli mondiali. È una persona fantastica, un grande professionista e un ottimo lavoratore. Mi ha chiamato per comunicarmi la sua decisione e io non posso che rispettarlo e sostenerlo. Ma è vero che avrei voluto che continuasse. Ci sono calciatori molto bravi, che raggiungeranno un livello molto alto, ma non so se raggiungeranno il livello a cui è stato Busi. Per sostituirlo ci sono Rodri, Zubimendi e Marc Roca. Ansu Fati? Sta continuando a trovare se stesso e a crescere. Deve maturare, sia personalmente sia dal punto di vista calcistico. Quando riacquisterà fiducia e sicurezza, vedremo il miglior Ansu Fati. Non abbiamo ancora visto la migliore versione di Ansu. Non ci vorrà molto, è un talento».