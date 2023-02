Spagna, scandalo scommesse? La procura indaga su Melilla-Levante 0-8

La procura spagnola indaga su Melilla-Levante 0-8 dopo l’arresto di alcuni giocatori per un caso di calcioscommesse

Altre vicende torbide in Spagna legate al mondo del calcio: la procura infatti indaga sull’8-0 del Levante contro il Melilla in Copa del Rey.

Come riportato dal quotidiano Cope, LaLiga è pronto ad aprire un fascicolo per denunciare una possibile combine e il Tribunale di Melilla ha già aperto un’inchiesta. Inoltre l’arresto di un calciatore dell’Huracan – quinta divisione – ha rivelato l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata a realizzare profitti nel mondo delle scommesse sportive. Tra le partite coinvolte ci sarebbe per l’appunto anche la vittoria del Levante in Coppa.