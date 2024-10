Spal-Pescara: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Paolo Mazza andrà in scena la sfida di Serie C Spal-Pescara: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara si giocherà la gara valevole per la 10ª giornata di Serie C tra Spal-Pescara. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

SPAL (4-4-2): Melgrati; Calapai, Arena, Sottini, Mignanelli; D’Orazio, Zammarini, Awua, Rao; Antenucci, Karlsson. All. Dossena.



PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacan, Crialese; Valzania, Squizzato, Dagasso; Bentivegna, Vergani, Cangiano. All. S. Baldini.

Orario e dove vederla in tv

Spal-Pescara si gioca alle ore 20:30 di venerdì 18 ottobre per la decima giornata di campionato di Serie C. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, la visione sarà possibile su Sky Go e Now Tv.