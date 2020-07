Luigi Di Biagio ha commentato la dura sconfitta subita contro l’Udinese: le dichiarazioni dell’allenatore della Spal

Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro l’Udinese.

UDINESE – «Loro sono stati più incisivi e noi troppo passivi e poco reattivi. Hanno avuto qualcosa in più nel complesso».

RESTARE ALLA SPAL – «Indipendentemente dalla categoria, l’avevo già detto al presidente. Qui si lavora molto bene e ci sono i presupposti per fare un gran lavoro. Ma stasera è l’ultimo dei miei problemi perché mi sento responsabile dei risultati che non arrivano».

ATTEGGIAMENTO – «Abbiamo dimostrato molto in diverse partite. Quando non raccogli i punti, diventa tutto difficile. Dovevamo far vedere qualcosa in più, ma non ci siamo riusciti per stanchezza, errori e distanze sbagliate. La volontà non era quella di subire e non fare gol. Il risultato è impietoso, volevamo fare una partita stile Milan ma non ci siamo riusciti».

SALVEZZA – «Normale che sia difficilissimo. Da domattina ripartirò per fare un miracolo calcistico. Finché la matematica non ci condannerà dovremo avere l’orgoglio e il buonsenso per ripartire nel rispetto delle molte persone che ci seguono».