Spalletti psicologo: l’Inter si cura dal dottor Luciano

Lavoro da psicologo per Luciano Spalletti. Il tecnico dell’Inter vuole eliminare le scorie post-Sassuolo in vista del Torino

Non sarà una sfida verità ma sicuramente quello tra Inter e Torino sarà un appuntamento da non fallire per la formazione nerazzurra. L’Inter, candidata al ruolo di vera anti-Juve secondo tanti addetti ai lavori, ha iniziato la nuova stagione ad handicap, perdendo per 1-0 in casa del Sassuolo. Ora i nerazzurri vogliono voltare pagina e vogliono iniziare il loro campionato interno, davanti ai 60mila di San Siro, con una vittoria. Luciano Spalletti in questi giorni ha lavorato molto sulla testa dei giocatori.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha provato la difesa a 3 in vista della sfida contro il Toro dell’amico-nemico Walter Mazzarri ma non ha intenzione di stravolgere la squadra e potrebbe puntare ancora una volta sul 4-2-3-1. Il tecnico, come detto, ha lavorato molto sulla testa, usando la psicologia per eliminare le scorie post-Sassuolo. L’allenatore vuole vedere una reazione da parte della sua Inter, a cominciare dalla prossima partita contro il Torino quando dovrebbe tornare a disposizione anche Radja Nainggolan (dovrebbe partire dalla panchina) e quando tornerà sicuramente Milan Skriniar, indispensabile. Lo psicologo Luciano ha provato a toccare i tasti giusti: il Toro sarà il banco di prova.