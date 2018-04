Spalletti-Inter: sarà rinnovo. Anche senza Champions

L’Inter è pronta a blindare Luciano Spalletti. L’allenatore nerazzurro può rinnovare il suo contratto con il suo club: le ultimissime

L’Inter vuole puntare ancora su Luciano Spalletti. Comunque vada. Il tecnico di Certaldo ha convinto la dirigenza interista e a fine stagione, Champions o non Champions, arriverà il rinnovo. «Il mister è il nostro presente e con lui vorremmo costruire un futuro ben più lungo di quello che il contratto prevede» aveva detto Ausilio di recente e così sarà. Secondo Tuttosport infatti, l’Inter ripartirà dal suo attuale tecnico anche nella prossima stagione.

Il prolungamento potrebbe arrivare fino al 2021 in caso di qualificazione alla prossima Champions League e per questo bisognerà attendere la fine della stagione per pianificare al meglio il futuro. Una cosa però appare certa: Spalletti e l’Inter proseguiranno la loro avventura insieme. Le prossime 4 partite potrebbero cambiare il destino della formazione nerazzurra, non quello di mister Luciano da Certaldo.