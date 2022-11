Spezia, è crisi ma le altre fanno peggio

Lo Spezia di Luca Gotti è in crisi ma può consolarsi con il fatto che le avversarie stanno facendo molto peggio

Un solo punto nelle ultime 5 giornate, quello ottenuto in casa con la Cremonese in uno scontro diretto che avrebbe potuto dare una bella sterzata allo Spezia inguaiando una concorrenza. Analizzabdo proprio quest’ultimo periodo, solo il Verona ha fatto peggio dei liguri, non raccogliendo neanche una piccola soddisfazione in un percorso così negativo che ha portato all’esonero dell’allenatore. Anche la panchina di Gotti non è saldissima, ma a suo favore giocano una serie di fattori.



Il più importante è che comunque lo Spezia è sopra 3 punti la zona retrocessione, un margine che può sembrare minimo ma che invece rappresenta una soglia psicologica importante. Vero è che il calendario mette di fronte in sequenza Milan fuori e Udinese in casa, ma le altre pericolanti non hanno gare meno impegnative. Inoltre, la sensazione è che la quota per la salvezza sia molto bassa. La Sampdoria, terzultima con 6 punti, presenta il dato più basso degli ultimi tre campionati. Certamente è ipotizzabile che prima o poi ci sarà un cambio di passo, ma la mitica quota 40 che una volta veniva definita come il primo approdo per essere totalmente sicuri si è molto abbassato. Non è persino un azzardo che si possa restare in Serie A con i 31 punti dell’anno scorso, laddove anche solo due campionati fa ce ne volevano 3 in più.