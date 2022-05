Spezia, Hristov: «Sconfitta che lascia tanta amarezza, ma felice per il gol»

Il difensore dello Spezia Hristov ha commentato la sconfitta contro la Lazio

Petko Hristov, difensore dello Spezia, ai canali ufficiali del club ligure ha commentato la sconfitta per 4-3 contro la Lazio.

AMAREZZA – «C’è tanta amarezza perché abbiamo perso una partita in cui per tre volte siamo riusciti ad andare in vantaggio, giocando da squadra e facendo un’ottima prestazione. Nonostante il risultato e la tristezza sono contento per aver segnato il mio primo gol in Serie A e con questa maglia, adesso dobbiamo continuare a lottare e cercare di fare i punti che ci separano dal nostro obiettivo».

DEDICA – «Il mio primo gol lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e alle persone che mi sono sempre state vicine e hanno sempre creduto in me».