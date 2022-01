Spezia, dall’esonero annunciato al tris di vittorie: Thiago Motta fa ricredere gli scettici

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Thiago Motta si prende lo Spezia e ora l’esonero sembra essere soltanto un brutto ricordo di dicembre

Il calcio è così. Basta poco per trovarsi nel baratro e in un attimo arrivare in paradiso. Chiedere a Thiago Motta. L’allenatore dello Spezia a dicembre era ormai lontano dalla Liguria. Un esonero annunciato e forse irriguardoso nei confronti di un allenatore che ha dovuto far di necessità virtù.

Con un mercato bloccato e una squadra con diversi problemi, soprattutto ad inizio stagione, sta facendo un vero e proprio capolavoro. La vittoria di Napoli e il pari contro l’Empoli avevano chiuso il 2021 nel modo migliore. Il 2022 regala tre vittorie per i bianconeri. Aquilotti che stanno prendendo il volo e con la Sampdoria vincono il secondo derby dopo quello contro il Genoa di due settimane fa. Ora Thiago Motta è ben saldo in panchina… A volte basta avere pazienza.