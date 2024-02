Stadio Fiorentina, il sindaco Nardella: «Vi spiego la situazione»

Dario Nardella, sindaco di Firenze ha svelato alcuni aggiornamenti sul discorso relativo al nuovo stadio del club toscano

Arrivano novità riguardanti il nuovo stadio della Fiorentina. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ne ha parlato, soffermandosi anche sulla terribile notizie del crollo in un cantiere di Firenze

SITUAZIONE – «C’è una sorta di deregulation che non consente un’applicazione adeguata dei contratti e comporta il cosiddetto fenomeno dei subappalti a cascata. Il coordinamento di tante piccole aziende, soprattutto ai fini della formazione di operai della sicurezza è molto complesso e anche la ricerca di economie per risparmiare può comportare problemi da questo punto si vista. Quindi ci vogliono regole chiare, semplici e efficaci sul fronte dei lavori privati e delle opere pubbliche. Noi ad esempio sul Franchi, con 130 milioni in gara, abbiamo introdotto 3 principi: niente subappalti a cascata, applicazione obbligatoria del contratto degli edili e ribasso d’asta che vale solo il 10% del punteggio».