STATS – Le coincidenze della giornata n.16: Inzaghi come il Mourinho del Triplete, Mazzarri è quello di prima

Tutti i numeri e le statistiche della 16esima giornata di Serie A che ha visto l’Inter ed il Napoli protagoniste

La sedicesima giornata di Serie A è andata in archivio ieri sera. Quante coincidenze ci sono state con i precedenti del passato? Ecco gara per gara cosa è successo.

GENOA-JUVENTUS 1-1 – Il pareggio mancava dal 2012, ma quella Juve (di Conte) fece decisamente di più per vincerla. L’1-1 con gol bianconero nel primo tempo e pareggio genoano nella ripresa si era visto l’ultima volta nel 1994. Reti di Del Piero e Galante, ma la vera notizia fu che Alex ricevette due cartellini gialli.

LECCE-FROSINONE 2-1 – Primo precedente in Serie A. Passerà alla storia soprattutto per Turati, presente nello stesso giorno in un servizio di Sportweek dove annuncia il sogno di vincere la Champions League con l’Inter e fa la sua peggiore gara dell’anno.

NAPOLI-CAGLIARI 2-1 – Osimhen, Pavoletti, Kvaratskheila, tutto in pochi minuti della ripresa. Capitò una situazione simile nel 2011, con le reti di Cavani su rigore, il pareggio di Acquafresca e lo spunto decisivo ancora del Matador. Vi stupisce sapere che, guarda caso, sulla panchina azzurra ci fosse Walter Mazzarri?

TORINO-EMPOLI 1-0 – Terzo 1-0 dei granata sui toscani, ma è l’unico determinato da un gol siglato nel primo tempo. Anche in questo Duvan Zapata è un fattore importante.

MILAN-MONZA 3-0 – Come l’anno scorso, 4-1, anche stavolta la differenza è espressa da 3 gol. Anche se Galliani, col cuore diviso a metà, continua ad augurarsi dei pareggi.

UDINESE-SASSUOLO 2-2 – Anche l’anno scorso era terminata così. Con una differenza non banale: allora i friulani si erano fatti rimontare due volte, stavolta invece hanno buttato via un doppio vantaggio.

FIORENTINA-VERONA 1-0 – L’1-0 mancava dal novembre del 1978. A siglare la rete della vittoria fu Di Gennaro, che poi avrebbe scritto pagine importanti proprio a Verona. Stavolta è toccato a un argentino, Beltran, all’epoca sarebbe stato impossibile perché le frontiere calcistiche erano ancora chiuse.

BOLOGNA-ROMA 2-0 – Mattiello e Santander, una rete per tempo, tutto risolto in meno di un’ora. Il copione della quinta giornata del 2018-19 si è ripetuto domenica, anche se il Bologna dell’epoca era in basso, quello di Thiago Motta sogna la Champions.

LAZIO-INTER 0-2 – Inzaghi rompe il tabù contro la sua ex squadra e si riconnette idealmente all’anno del Triplete di Mourinho, quando a determinare il 2-0 a proprio favore furono Walter Samuel e Thiago Motta. A leggerla così, l’impresa di Lautaro e Thuram acquista un significato ancora più grande.

ATALANTA-SALERNITANA 4-1 – Lo scorso torneo finì 8-2, stavolta esattamente la metà: 4-1. Continuando a dimezzare, il prossimo appuntamento ha già un risultato scritto: 2-0…

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24