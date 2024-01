STATS – Oggi riparte la Liga: lo sprint per il titolo d’inverno e il big-match Girona-Atletico Madrid

Con Getafe-Rayo Vallecano alle ore 17 di oggi riparte la Liga per chiudere il girone d’andata. Le posizioni da Champions sono ben codificate in due coppie…

Con Getafe-Rayo Vallecano alle ore 17 di oggi riparte la Liga per chiudere il girone d’andata. Le posizioni da Champions sono ben codificate in due coppie: in testa Real Madrid e Girona a 45 punti, come dire il club che più ci si aspetta di trovare in alto e la grandissima sorpresa; a 7 punti di distanza Atletico Madrid e Barcellona, due squadre che non possono permettersi di vedersi esclusi dalla lotta per il titolo in maniera prematura. Cosa propone il calendario per questo ultimo turno? Ecco i 3 principali incontri che andranno a ridisegnare la classifica e a scompaginare il quadro, a meno che tutte le partite finiscano in parità (cosa piuttosto improbabile).

REAL MADRID-MAIORCA mercoledì ore 19.15 – I blancos non dovrebbero assolutamente sbagliare l’appuntamento. Le vacanze sono state contrassegnate dal prolungamento del contratto di Carlo Ancelotti, cosa che dà ulteriore sicurezza a un club che a questo punto della stagione può ragionevolmente pensare di poter vincere il titolo, anche per come è andato a conquistare i 3 punti a Barcellona. Occhio agli avversari, però: arrivano da 3 vittorie negli ultimi 2 incontri anche se fuori casa sono decisamente meno efficaci di quando giocano davanti al loro pubblico.

GIRONA-ATLETICO MADRID mercoledì ore 21.30 – I catalani hanno ancora il diritto di sognare? Simeone è abituato a grandi imprese, può lanciare la rimonta già in questo scontro diretto? Match sicuramente equilibrato, il Girona è chiamato anche a sfatare il tabù che non l’ha mai visto battere gli sfidanti nei precedenti incontri in campionato, contrassegnati da 3 pareggi e 3 sconfitte. Curiosamente i punti di forza delle squadre sono opposti: la capolista fa meglio fuori casa, la sfidante a Madrid. A luoghi invertiti, sarà interessante capire cosa ne uscirà.

LAS PALMAS-BARCELLONA giovedì ore 21.30 – Nelle Canarie non ci si può distrarre, questo è il comandamento di Xavi. Che avrà il privilegio di scendere in campo per ultimo, ma che affronta una formazione che tra le mura amiche ha perso solo una volta e di misura con il Valencia. Il Barcellona è squadra troppo incline ai pareggi in trasferta: già 5 su 8. Un percorso che deve avere una necessaria sterzata, altrimenti si corrono rischi troppo pericolosi.