Stella Rossa, ecco Piccini: «Questa la miglior scelta, mi hanno dimostrato subito fiducia»

Cristiano Piccini è un nuovo calciatore della Stella Rossa. Le parole dell’esterno ai canali ufficiali del club serbo

DICHIARAZIONI – «Sono molto felice di essere qui, le mie prime impressioni sono quelle di essere in un grande club. Avevo un’altra offerta ma ho ritenuto che questa fosse la miglior scelta, perché il club ha mostrato fiducia nei miei confronti. Perché la numero 24? È il numero che usavo a Valencia, mi piace semplicemente senza una ragione particolare. L’integrazione sarà facile perché tutti parlano inglese e lo staff pure l’italiano. So che i tifosi sono i più caldi del mondo e dopo aver giocato i derby di Lisbona e Siviglia non vedo l’ora di giocare quello di Belgrado. Quel che posso promettere di lavorare duro, cercando di aiutare la squadra a vincere il campionato e passare il prossimo turno di Europa League».