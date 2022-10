Storia, cultura e festa: il vero valore del Trofeo Bortolotti per il mondo Atalanta

Il Trofeo Bortolotti ritornerà con Atalanta-Frankfurt: un contesto che deve ritornare ad essere una festa all’insegna della storia

Che valore ha il Trofeo Bortolotti per l’Atalanta Bergamasca Calcio? Se all’apparenza può sembrare una semplice “amichevole”, in realtà è molto di più, specialmente da un punto di vista culturale. Test si, ma guai a dimenticarsi che si tratta di una festa.

Inaugurato nel 1991 per ricordare la presidenza Bortolotti, il trofeo è stato un susseguirsi di triangolari e amichevoli con squadre gloriose, mettendo in primo piano storia della Dea. L’obiettivo è chiaro: creare l’atmosfera perfetta per rendere il Gewiss Stadium un teatro di emozioni, e la presenza del Frankfurt sarà assai fondamentale per coinvolgere più persone possibili.

Sarebbe bello ricreare quella magia tra la torciata in tutto il perimetro dello stadio, la sfida contro il Malines in occasione del centenario o l’edizione fantastica del 2009 con l’ingresso trionfale di Stromberg. Ci saranno due mesi di tempo per programmare tutto, e si prospetta un grande evento. Qui si tratta di storia e cultura, ricordando due presidenti che fanno parte dell’olimpo dell’Atalanta Bergamasca Calcio.