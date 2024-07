Stramaccioni SICURO: «Taremi ALZA il livello dell’Inter, lo vedo in QUESTO ruolo»

Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista Tv, sull’arrivo di Mehdi Taremi all’Inter. I dettagli

Andrea Stramaccioni ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’arrivo di Mehdi Taremi all’Inter.

GIOCATORI IRANIANI – «I giocatori iraniani sono generalmente di carattere molto forte, e lui fino a oggi ha dimostrato grandi capacità di ambientamento. Non l’ho mai allenato ma lo conosco bene: è un gran lavoratore e ha avuto sempre un atteggiamento positivo negli spogliatoi che ha frequentato. Ricordo che al Porto, appena arrivato, per le prime gare collezionò panchine dietro a Marega. Ma grazie a prestazioni e goal ha convinto Conceicao addirittura cambiare modulo: dal 4-3-3 al 4-4-2 proprio per lui».

RUOLO ALL’INTER – «Con Lautaro e Thuram arrivati avanti in nazionale, Inzaghi potrà rodare Taremi nel precampionato con un minutaggio e un’attenzione totale. È esperto e segna molto. Riempie l’area ed è completo, sa fraseggiare in combinazione col compagno, è abile nel gioco aereo e ha forza fisica. Sarà un’alternativa solida alla coppia di attacco Lautaro-Thuram. Marotta e Ausilio hanno portato a termine un’operazione molto importante, ancora di più perché a costo zero».