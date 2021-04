Si protesta ancora dopo l’annuncio della Super League: i tifosi di Leed e Liverpool si sono dati appuntamento fuori dallo stadio prima della gara e hanno dato sfogo alla loro delusione al grido di «F**k the Super League» .

La protesta continua in campo con le maglie dei giocatori del Leeds nel riscaldamento: «Guadagnala» con il logo della Champion sul petto e dietro «Il calcio è dei tifosi» .

🙌 Football is for the fans. pic.twitter.com/9oQj2PM6l4

Hundreds of fans protesting outside Elland Road. ‘F*** the Super League’ is the chant. Followed by ‘six greedy bastards.’ #LFC #LUFC pic.twitter.com/CVrntEeKjV

— James Pearce (@JamesPearceLFC) April 19, 2021