Ad Istanbul la sfida Liverpool-Chelsea assegnerà il primo trofeo della stagione 2019/2020: probabili formazioni e dove vederla

La nuova stagione calcistica si apre a livello continentale con la sfida Liverpool-Chelsea, che assegnerà la Supercoppa europea 2019. Di fronte i Reds di Jurgen Klopp, vincitori dell’ultima Champions League, e il Chelsea, ora allenato da una bandiera del club come Frank Lampard, che l’anno scorso trionfò in Europa League sotto la guida di Maurizio Sarri. Liverpool-Chelsea: la partita si giocherà mercoledì 14 agosto 2019 alle ore 21.00 nella cornice della Vodafone Arena di Istanbul, in Turchia.

Le due squadre vengono da risultati opposti nella 1ª giornata di Premier League giocatasi lo scorso weekend: facile vittoria per 4-1 per i Reds nell’anticipo di Anfield contro il neopromosso Norwich City, batosta in trasferta per i giovani Blues di Lampard ad Old Trafford contro il rinnovato Manchester United di Solskjaer.

Klopp avrà comunque qualche problema di formazione: k.o. Alisson, infortunatosi proprio contro i Canarini, al suo posto fra i pali ci sarà il dodicesimo Adrián. Per il resto l’undici titolare sarà quello tipo, con Mané, Salah e Firmino nel tridente d’attacco e Fabinho diga frangiflutto in mezzo al campo. Dall’altra parte, rispetto alla prima uscita stagionale, Lampard dovrebbe schierare dal 1′ lo statunitense Pulisic in attacco e l’esperto francese Giroud, con Pedro a completare il tridente. L’unico dubbio è a metà campo, dove Kanté non è al 100% ma potrebbe riprendersi il posto da titolare a spese di Kovacic.

La partita Liverpool-Chelsea sarà trasmessa in tv in diretta e in chiaro da Canale 5 e, previo abbonamento, sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport Collection (numero 205 del satellite). C’è inoltre l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Chi vorrà potrà anche seguire la gara in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso la piattaforma Mediaset Play, o, soltanto per gli abbonati Sky, mediante Sky Go. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Liverpool-Chelsea

Competizione: Supercoppa Europea 2019

Quando: mercoledì 14 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Canale 5 – Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport Collection (205 del satellite) – Now TV

Dove vederla in streaming: Mediaset Play e Sky Go

Stadio: Vodafone Arena (Istanbul, Turchia)



Le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Mané, Salah, Roberto Firmino. All. Klopp

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Marcos Alonso; Kante, Jorginho, Barkeley; Pedro, Giroud, Pulisic. All. Lampard

