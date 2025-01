Supercoppa Inter Milan, ecco quanto incasserà il vincitore del trofeo stasera. I numeri della finale - Calcio News 24

Supercoppa Inter Milan, ecco l’incasso in caso di successo nel derby di Milano che garantisce la vittoria del trofeo (e non solo)

Inter Milan si contenderanno la Supercoppa Italiana stasera in Arabia Saudita, ma al di là della vittoria del trofeo: . Così Sky, riprendendo Calcio e Finanza, fa il punto sulle cifre in caso di successo.

INTER MILAN SUPERCOPPA ITALIANA – «La Lega Serie A nel 2024 ha stretto un accordo pluriennale con l’Arabia Saudita, che prevedeva la disputa nel Paese di quattro edizioni della Supercoppa Italiana nei successivi sei anni con il modello Final Four, semifinali e finale con le prime due del campionato e le due finaliste della coppa nazionale. Dopo l’esordio dello scorso anno, nel 2025 si è scelta la stessa strada, prima di tornare in Arabia anche nel 2028 e nel 2029. Per quest’edizione della Supercoppa, secondo le stime di Calcio e Finanza, alla Lega Serie A vanno 23 milioni di cui 16,2 per i club partecipanti. Con le finaliste Inter e Milan pronte a spartirsi 13 milioni. I soldi saranno infatti così ripartiti tra le squadre: 8 milioni alla vincitrice

5 milioni alla finalista, 1,6 milioni ciascuno alle due eliminate in semifinale