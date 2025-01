Supercoppa Inter Milan, e se la sfida dovesse decidersi ai calci di rigore? Ecco chi saranno i prescelti - Calcio News 24

Supercoppa Inter Milan, e se la sfida dovesse decidersi ai calci di rigore: chi sono gli specialisti in caso di finale ai tiri dal dischetto?

Inter Milan, finale di Supercoppa Italiana, e se dovesse finire ai calci di rigore. La Gazzetta dello Sport fa la sua analisi.

RIGORI – «Nel caso, l’Inter avrebbe un 1% di vantaggio perché recentemente, con i rigori, ha molto più feeling, pur con una grande eccezione, l’eliminazione in Champions di 10 mesi fa contro l’Atletico Madrid. Inzaghi ha Calhanoglu che non sbaglia quasi mai e Sommer che in nazionale è impressionante: ne ha presi sei di fila ma poi, all’Europeo, è stato eliminato ai rigori da un’Inghilterra perfetta. Il Milan no, ha ancora nella testa lo psicodramma di Firenze, in ottobre: doppio errore di Theo e Abraham. Fonseca quella sera perse una delle assi della sua panchina»