Supercoppa Italiana, incertezza sul format: gara secca o final four?

La Lega starebbe pensando se tornare alla consueta Supercoppa in gara secca o se confermare la final four come nell’ultima edizione

Emergono novità per la prossima edizione della Supercoppa Italiana. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la competizione si giocherà in Arabia Saudita dal 3 al 7 gennaio 2025, a seconda del numero dei partecipanti.

La Lega Serie A dovrà però decidere il format, unica incertezza. Infatti non è chiaro se si tornerà alla consueta finale in gara secca tra la vincente del campionato e della Coppa Italia o se si confermerà la final four vista quest’anno. Se ne parlerà alla prossima assemblea.