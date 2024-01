Lautaro Inter, le parole del capitano: ora testa alla seconda stella

Sull’aereo che ha riportato l’Inter in Italia dopo la Supercoppa italiana, Lautaro Martinez ha parlato alla squadra: testa al campionato

Lautaro Martinez ha parlato alla squadra sul volo che riportava l’Inter da Riyad a Milano dopo la vittoria dei nerazzurri della Supercoppa. Un discorso che, forte della fascia da capitano e del primo trofeo sollevato come tale, è servito a caricare l’ambiente.

«Sono orgoglioso di essere capitano di una squadra così» ha cominciato l’argentino, come da riportato a La Gazzetta dello Sport: «Ora non abbassiamo la tensione, questa era solo una tappa del percorso». Il percorso che deve portare alla seconda stella, obiettivo di stagione dei nerazzurri e che li vedrà affrontare un duello all’ultimo punto con la Juve. «Questa Supercoppa assumerà valore ancora più grande – Conclude Martinez – se vicino ci metteremo lo scudetto. Siamo nel momento decisivo, da oggi testa alla Fiorentina, è troppo importante per la classifica».