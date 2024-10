Inter, le decisioni su Acerbi e Calhanoglu: il piano

L’Inter ha preso queste decisioni per quanto riguarda l’impiego nei prossimi giorni del difensore e del centrocampista

Vietato rischiare per l’Inter che non può permettersi di perdere le proprie pedine fondamentali per troppo tempo. La Gazzetta dello Sport racconta di come Acerbi e Calhanoglu salteranno Young Boys e Juventus, mettendo nel mirino le sfide successive altrettanto difficili e importanti.

INFORTUNIO CALHA- «Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi sarebbero serviti sia domani sul sintetico di Berna sia domenica sull’erba naturale di San Siro, ma nessuno dei due ci sarà,né contro lo YoungBoys né contro la Juve di Thiago Motta. Per il turco rimane un 5% al massimo di possibilità, ma in realtà sul suo recupero ogni passo sarà guidato da prudenza massima. Dopo la decisione dello stesso Hakan di “togliersi” dal match contro la Roma dopo 12 minuti scarsi, inutile rischiare ancora con il suo flessore: già prima della partita lo stesso Calha sentiva un po’ di male, ma aveva deciso di stringere i denti, vista anche la grande emergenza a centrocampo. Ieri, poi, la risonanza magnetica all’Humanitas di Rozzano ha confermato l’elongazione agli adduttori della coscia sinistra: niente che non possa essere risolto con una settimana circa di stop forzato. Con questi presupposti, è piuttosto arduo anche solo immaginarlo contro la mediana bianconera, Anzi si opterà per una gestione molto cauta: l’Inter potrebbe decidere di non convocarlo neanche per la trasferta successiva di Empoli, mercoledì 30 aprile, così da fargli fare qualche minuto solo in casa contro il Venezia, il 3 novembre. Sarebbe una specie di tagliando prima del nuovo ciclo terribile: Arsenal più Napoli, entrambe in casa. »