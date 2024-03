Supercoppa Italiana, confermato il format a 4 squadre per il 2025

Supercoppa Italiana, confermato anche per la prossima stagione il nuovo formato a quattro squadre, nonostante i dubbi di alcuni club

Arrivano novità importanti su quella che sarà la prossima edizione della Supercoppa Italiana, quella del 2025. C’erano infatti dei dubbi relativi al format, con l’indecisione tra il confermare le Final Four di quest’ultima edizione o se tornare agli albori con la finale secca tra la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia.

Come fa sapere Calcio e Finanza, la decisione arrivata è quella della conferma delle Final Four. La novità emerge dall’assemblea della Lega Serie A che si è tenuta nella giornata odierna. L’indicazione definitiva è stata rimessa alla volontà di tutte le società, ma toccherà ora al Consiglio di Lega prendere una decisione definitiva. Intanto qualche club, con l’Inter in prima fila, ha manifestato i propri dubbi su tale scelta considerando il calendario della prossima stagione, che sarà più “intasato” che mai tra nuova Champions e nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. Definite anche le date: le semifinali si disputeranno il 3 ed il 4 gennaio, la finale il 7.